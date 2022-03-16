Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

16.03.2022 22:50
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğü aktarılarak, ABD'nin Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğü aktarılarak, ABD'nin Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bakanların görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı ve bu savaşı durdurmak için devam eden diplomatik çabaları ele aldıkları aktarılan açıklamada, Blinken'ın Çavuşoğlu'na Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i söz konusu savaştan sorumlu tutmak için yapılan çabalar hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu anda Ukrayna'ya yardım etme çabalarından dolayı teşekkür etti" denildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu'nun yarın ise Ukrayna'da temaslarda bulunması bekleniyor. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika


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