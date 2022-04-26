Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da

26.04.2022 19:51
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci ayağı olan Brezilya'nın ardından Ekvador'un başkenti Kito'ya geldi. Çavuşoğlu, Ekvador temasları çerçevesinde Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin tarafından karşılanmasının ardından ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. - QUITO

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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Brezilya, Ekvador, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvador'da - Son Dakika


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