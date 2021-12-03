Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından ikili görüşmelerine devam ediyor. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stokholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi. - STOCKHOLM