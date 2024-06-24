Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Geniş Video İzle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon canlı yayınında savaş uyarısı yaptı. Bakan Fidan, "3. Dünya Savaşı riski var mı?" sorusuna, "Böyle bir risk var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım." ifadelerini kullandı.

24.06.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyadaki çatışma noktaları üzerinden savaş uyarısı yaparak, "3. Dünya Savaşı riski var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı." dedi.

Bakan Fidan, Habertürk ekranlarında katıldığı bir canlı yayında dış politika gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİ VAR"

Fidan, "3. Dünya Savaşı riski var mı?" sorusuna Gazze ve Ukrayna'daki savaş üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi. Bakan Fidan, "Böyle bir risk var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. Gazze'deki soykırım, insanlığın belli bir noktada odaklandığı, aynı nokta ve frekansa geldiği bir konu. Öte yandan bunun karşısında duran bir yapı var. Bu yapının ayrıca Ukrayna'da devam eden bir sorunsalı var." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa ve İsrail'in Gazze'yi işgaline değinen Fidan, "İki savaş ve dünyadaki ekonomik rekabetin yanında bir de yapay zekanın beklenmedik atağa kalkmasıyla 'Teknolojik üstünlük kimde olacak?' sorusunun birdenbire öne çekilmesi meselesi var." dedi.

"BÜYÜK FAY KIRILMALARI, DAHA SONRA ETKİLERİNİ GÖSTERECEK"

Gazze'deki ateşkesin neden sağlanamadığı konusuna da değinen Fidan, "Netanyahu liderliğindeki İsrail'in, Hamas'ı bahane ederek Filistin direniş hareketini tamamıyla yok etmek, yıllardır devam ettirdiği işgali meşrulaştırmak ve kurumsallaştırmak şeklinde kurduğu politika var. Sistemli bir savaş planını sonuna kadar uyguluyorlar. Avrupalı devletler ve ABD, İsrail'in bu politikasını destekleme konusunda çok şey yaptılar. Devam eden katliamın hala devam ediyor olması, uluslararası sistemin bir şey yapmamış olması, şu anda büyük fay kırılmalarının daha sonra etkilerini göstereceği realiteyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

"SAVAŞIN YAYILIYOR OLMASI BÜYÜK SIKINTI"

Fidan, konuşmasında şöyle devam etti: "Burada bir olay oluyor, etki oluşturuyor. O etki başka konularla etkileşime girerek başka bir oluşa dönüşüyor. Gazze'deki savaş ve dünyanın bölünmesi, büyük çoğunluğun Filistin'in yanında yer alması, dünyanın gidişatı açısından önemli. Dünya, iki devletli çözümü bir an önce İsrail'e dayatıp 'Senin artık başkasının toprağını çalmakla işin yok' demeliydi. Bu olsaydı muazzam barış çıkardı. Bölge, herkesin barış içinde yaşadığı bir yer olurdu. Bölgede muazzam altyapı var. Tehdidin yaygınlaşması, şu anda savaşın yayılıyor olması büyük sıkıntı. Bu şunu gösteriyor; Hamas'la ilgili öncelikle askeri hedeflerinin gerçekleştirildiği noktada İsrail'in bir sonrası düşman kategorisine soktuğu Hizbullah'a saldıracağı varsayılıyor, yani Lübnan'a saldıracağı."

"YPG KONUSUNDA PROBLEMLİ OLDUĞUMUZ 2,5 AKTİF ÜLKE VAR"

Bakan Fidan, terörle mücadele konusuna da değinerek bazı ülkelerle problemli olduklarını ifade etti. Fidan, "YPG konusunda problemli olduğumuz 2,5 aktif ülke var. ABD, İngiltere ve biraz da Fransa. ABD, oradaki varlığını devam ettiriyor. Biz her düzlemde bu sıkıntıyı gündeme getiriyoruz. Bunun, ittifakın ruhuna aykırı olduğu, Türkiye'nin böyle bir gerçeklikle yaşamayacağı konusunda mümkün olan en üst diplomasiyi yürütüyoruz. Karşı taraf size anlamsız davranıyorsa burada kendi çıkarından ziyade size yönelik kasıt olduğu açıktır. Ortaya koyacağınız başka davranış modelleri var." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

"KARŞI TARAFINDA ELİNDE HERHANGİ HAKLI ARGÜMAN YOK"

Fidan, "Amerika ve İngilizlere hep şunu söylüyoruz; Sizin terörle mücadelede hassasiyetin daha fazlasını biz PKK ile mücadelede taşıyoruz. Bu tehdit kendi kendini kaldırana ve başka şekilde kaldırılana kadar devam edeceğiz. Belli bir anlayış düzeyine ulaştığımızı düşünüyorum. Karşı tarafın elinde herhangi haklı argüman yok. Bunların bize karşı olmadıklarına dair ellerinde argüman yok. Niyetlerimizin ne kadar ciddi olduğumuzu biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini defaatle göstermiş durumdayız. Sabır ve akılla bu konuda belli bir noktaya gelinmesini, PKK'nın aramızdan çekilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-BRICS İLİŞKİLERİ

Türkiye ve BRICS arasındaki ilişkilere de değinen Fidan, "Alternatif ekonomik platformları yakından takip etme noktasındayız. BRICS'i farklı yapan Rusya'nın, Çin'in orada olması. G-7 daha fazla siyasi konuların aynı medeniyet alanını düşünen ülkelerin bir araya geldiği yer. BRICS, ekonomik amaçlı bir platform. Kural temelli, yapısal bir hali yok. BRICS'in AB'ye nazaran farklı ve güzel tarafı bütün medeniyetleri, ırkları bünyesinde barındırıyor olması. Biraz daha kurumsal hale dönüşebilirse ciddi fayda üretir. Bizim buradaki ilişkilerimiz, diyaloglarımız son derece normal. BRICS üyesi ülkelerle ilişkilerimizi iyi tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

"DIŞ TİCARET HACMİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İKİ ÜLKE DE BRICS ÜYESİ"

Bakan Fidan, "Dış ticaret hacminin en yüksek olduğu iki ülke Çin ve Rusya, BRICS üyesi. Ülkemizin dış politika rotasını daha sağlıklı yürütebilmek için bu çerçevede bakmak lazım. İlişkimiz var, görüşmelerimizi, müzakerelerimizi yapıyoruz BRICS üyesi ülkelerle. Onlar da zaten evrim sürecindeler.

Bir Gümrük Birliği, ortak para birimi, serbest ticaret anlaşmalarının hayata geçtiği bir yer değil. Kredi verme sistemini çalışıyorlar. Kendi aralarında yerel para birimiyle ticaret yapıyorlar. Bu bizim de taraf olduğumuz konu. Dolarsızlaştırmada çalışmalar var. Siyasetin dayattığı bir strateji bu. Biz hem AB adaylığı hem diğer ekonomik iş birliği teşkilatlarında üyeliklerimiz var. Asya Pasifik'teki devasa ekonomik platformda daha ileri üyelik için başvurumuz olması söz konusu. Platformların birbirlerine alternatif değil tamamlayıcı olarak görmek lazım." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Hakan Fidan, Ukrayna, Dünya, Gazze, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mesko Aljovic: İtiraf ediyorum,gerçekten karizmatik bir adam..Şaka değil karizmatik biri,bundan artist olur,manken olur,dünya yıldızı sinema oyuncusu olur..Ancak Dışişleri bakanı olamaz.. 14 48 Yanıtla
  • Umut Toy: Hadi ya Allah Allah. Bunu bilmek için gerçekten çok zeki olmak lazım. Müthiş bir tespit. Bunu kimse göremezdi. ?????? 5 12 Yanıtla
  • Ulaş Heybetli: ilk iki seri Avrupa'da fitili ateşlendi 3 de senaryoya sadık kalınır yine Avrupa'da ateşlenir Ortadoğu kimin umrumda eyyamcılığa gerek yok 5 1 Yanıtla
  • Oooo: İsrail Haması bahane ederek işgali meşrulaştırıyor diyorsunuz. Yani Hamas iyi ihtimalle istemeden de olsa İsrail'in planlarına alet oluyor. O zaman neden haması destekliyorsunuz? 2 1 Yanıtla

22:04 ATM’lerde para çekme limitleri değişti ATM'lerde para çekme limitleri değişti
22:04 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var
20:47 AB’den İsrail’le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor AB'den İsrail'le ilgili kritik uyarı: Yavaş yavaş ilhak ediyor
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
19:51 Abdi İpekçi cinayetinin kilit ismi sırlarıyla toprağa verildi Abdi İpekçi cinayetinin kilit ismi sırlarıyla toprağa verildi
23:10 Hiç de göründüğü gibi değilmiş İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası Hiç de göründüğü gibi değilmiş! İşte Montella ile Arda arasındaki yelek krizinin perde arkası
22:09 Erzurum’da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti Erzurum'da aracın üzerinden geçen çocuk hayatını kaybetti
21:47 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata’dan taraftarları heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Morata'dan taraftarları heyecanlandıran hareket
21:44 Yol kenarına tuvaletini yapan alkollü sürücü polise yakalandı: Ehliyetine el konuldu Yol kenarına tuvaletini yapan alkollü sürücü polise yakalandı: Ehliyetine el konuldu
21:18 Kimse bunu beklemiyordu Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı
21:15 İmamoğlu, kendisine karşı “Erdoğan“ diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 23:33:22. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement