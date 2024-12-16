Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü - Son Dakika
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