Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü

Politika

BDDK onay verdi, yeni bir banka kuruluyor

İşte dün geceye damga vuran pozisyona yapılan yorumlar

ABD\'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı

Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

İsrail ve ABD\'den Yemen\'in başkentine saldırı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE VE UKRAYNA ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.