Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Fidan\'dan Özgür Özel\'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Fidan açıklamasında, "Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir. Kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

04.05.2025 17:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir. Kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önder için bu sabah Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI

Ancak törene saldırı gölgesi düştü. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM'den çıkarken bir şahsın saldırısına uğradı.

Şahsın daha önce çocuklarını öldürdüğü ve müebbet hapis cezası aldığı, 2020 yılında ise şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞDI

Özel'e yapılan saldırıya tepki yağdı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasetçi yapılan saldırıyı kınayarak; Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

HAKAN FİDAN'DAN SERT TEPKİ

Tepki gösterenlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, Saldırıyı demokratik siyaset kültürüne yapılan bir saldırı olarak değerlendiren Fidan, "Toplumsal hayatımızda ve siyasette şiddet eylemlerine asla yer yoktur. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyorum.

Bu tip saldırılar demokratik siyaset kültürümüzü hedef alan, sosyal barışı zedeleyen tehlikeli girişimlerdir. Kabul edilemez. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez

Sırrı Süreyya Önder, Hakan Fidan, Özgür Özel, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • tayman1971:
    AKP MHP den talimat almıştır suratsız meymenetsiz troll?? 5 5 Yanıtla
  • mert çelik:
    kabul edılemez dıyorsun o zaman arkasında kım var kım tuttu ortaya cıkar yıne herkes susar yoluna devam eder 5 5 Yanıtla
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