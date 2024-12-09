Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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Politika

Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj

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Suriye'de gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Artık ileriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz" dedi.

09.12.2024 11:48  Güncelleme: 12:02
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15. Büyükelçilik Konferansı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Dün Suriye'de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı olmuştur. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşmasına destek vermesini bekliyoruz.

"REJİM, HALKIYLA BARIŞMA YOLUNA GİTMEDİ"

Suriye'de kalıcı çözüm, barış ve istikrarının ancak ulusal uzlaşı ile sağlanabileceğini en başından beri söylemekteydik. Ancak bütün gayretlerimize ve kendisine tanınan fırsatlara rağmen rejim, halkıyla barışma yoluna gitmedi.

"SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"

Bilhassa rejimin Cumhurbaşkanımızın yaklaşan süreci öngörerek yaptığı çağrılara yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaran gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Gelinen noktada Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Artık ileriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz.

"GEREKEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Bu amaçla bölgesel aktörler başta olmak üzere tüm taraflarla gerekli diyaloğu ve eşgüdümü sürdürmekteyiz. Türkiye, bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, refah, güvenlik ve istikrarının sağlanması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.

"ÜLKENİN YENİDEN İMARI İÇİN..."

Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zor günlerinde Suriyelilere el açan Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inanıyoruz."

Suriye\'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan\'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Hakan Fidan, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • balder osman:
    Allahın emrini duyunca yallah arabistana deyip şikayet için mezara giden zihniyeti yunanistana göndermedikçe kaos bitmez, oğlunu askerde görmeye giden anneye başörtüsünü çıkar diyen şeytani zihniyetten her zaman kaos beklenir. Bununla beraber münafık zihniyete de bir o kadar dikkat etmek gerekir. 78 124 Yanıtla
  • Emrah Aykol:
    Esas soru, suriyede ne olacagi değil.. ülkemdeki Suriyelilerin ne zaman defolup gideceği.. 130 48 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    ABD VE ÎSRAÎL VARKEN KÎM SÎHER YALOVA KAYMAKAMINI 58 32 Yanıtla
  • Güven Yılmaz:
    balder osman. senin bahsettiğin zihniyette şuan onlarca kez saf değiştirip her sıkıştığında Allahu Ekber diyen ortadoğu savaşçıları değilmi. Daha dün Amerika ve İsrail suriyeyi bombaladı hani nerde bu cihatçılar. gazze yerle bir oldu hani Allah emrini dinleyen liderler. demekki sıkışınca Allah emri para etmiyor bu zihniyete. o yüzden ortadoğuda bu savaşlar bitmez. bak bir 60 yıl sonra suriyede yine bir iç savaş çıksın onlar yine esad posteri açar .veya 1 ay sonra esad güçlensin tekrar girsin vallahi aynı kalabalıkla millet kutlama yapar. 43 6 Yanıtla
  • ahmet keles:
    Abd israile suriye haritasından bölge vermiş sınırlarını değiştirecekmiş,bizim sınırlarımızında genişlemesi lazım en azından konrtrollü bölge ilan edilmeli vatan hainlerini geçirmemek için ayrıca Süleyman Şah türbesi eskisinde olduğu gibi Türkiye topraklarında olmalı,sınır genişletilmeli ki suriye de bulunan türkmenlerede sahip çıkmalı. 21 17 Yanıtla
  • Can Gönül:
    Türkiye'nin Suriye topraklarından parça almanın tam zamanı.. 8 21 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Ahmet Yılmaz=Ferhat eser Kesin bilgi 4 8 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    nasil oluyorda İsrail ile biz ayni şeye seviniyoruz 12 0 Yanıtla
  • balder osman:
    güven yılmaz, sen beni nasıl anladın bilmiyorum, münafıklardan bahsettim dikkat edersen, Dünyada İslamı isteyen 1 tane lider olsaydı Gazze bu halde olmazdı. Bu yaşananlar büyük oyunun bir parçası. 2 4 Yanıtla
  • balder osman:
    ülke de ölenler şehit, çıplaklık yarışmasına katılmak serbest hatta büyük bir mağrifet bu nasıl çelişki 1 4 Yanıtla
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