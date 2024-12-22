Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda

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Suriye'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile başkent Şam'ı kuşbakışı gören ve 14 yıldır kapalı olan Kasiyun Dağı'na çıkıp kahve içti.

22.12.2024 20:37
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte 14 yıl sonra açılan Kasiyun Dağı'na çıkarak şehri seyretti.

BAKAN FİDAN'DAN ŞAM'A ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye gitti. Yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara ile görüşen Fidan, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Bakan Fidan, Suriye'ye yeni dönemde "destek" vurgusu yaptı.

ŞARA İLE BİRLİKTE KASİYUN DAĞINA ÇIKTILAR

Şara ve Fidan daha sonra Şam'da gezerek şehir turu yaptı. Fidan ve Şara, 14 yıldır kapalı kaldıktan sonra vatandaşın ziyaretine açılan Kasiyun Dağı'na çıktı. İki isim tepeden Şam manzarasını izleyerek birlikte kahve içti. Bakan Fidan ve Şara'nın keyifli anları objektiflere yansıdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı\'nda

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    CANIM HEMŞERİM BENİM SENI SAYGIYLA SELAMLIYORUM YİĞİT HAKAN FİDAN VAR OLASIN !!!! 16 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yuksekte kahvenin tadıda güzel olur afiyet olsun size 12 2 Yanıtla
  • Osman A:
    İsrail'e biz buradayız mesajı vermiş.Yiyorsa gelirsin demiş. 6 2 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Türke devlet kur de ve izle... 3 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OSMAN A BENDE ŞÖYLE DUYDUM BIZ GOLAN TEPELERINDEYIZ BEKLERIZ BERABER İKİNİZİ DEMIS 0 1 Yanıtla
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