Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte 14 yıl sonra açılan Kasiyun Dağı'na çıkarak şehri seyretti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye gitti. Yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara ile görüşen Fidan, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Bakan Fidan, Suriye'ye yeni dönemde "destek" vurgusu yaptı.
Şara ve Fidan daha sonra Şam'da gezerek şehir turu yaptı. Fidan ve Şara, 14 yıldır kapalı kaldıktan sonra vatandaşın ziyaretine açılan Kasiyun Dağı'na çıktı. İki isim tepeden Şam manzarasını izleyerek birlikte kahve içti. Bakan Fidan ve Şara'nın keyifli anları objektiflere yansıdı.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda - Son Dakika
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