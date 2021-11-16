Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Suriyelilerin...
16.11.2021 14:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Suriyelilerin Suriye dönmesinde konusundaki iş birliğimizi hayata geçirme konusunda bugün mutabık kaldık " dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında "Suriyelilerin Suriye dönmesinde konusundaki iş birliğimizi hayata geçirme konusunda bugün mutabık kaldık " dedi. - BEYRUT
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile düzenlendiği ortak basın toplantısında 'Suriyelilerin... - Son Dakika
Son Dakika 14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 14:42 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan 14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti 14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı 14:05 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap 14:00 Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız 13:51 Ayakkabı satan esnaf dükkanında ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu