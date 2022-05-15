Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG...

15.05.2022 14:41
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık" dedi. - BERLİN

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Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor Almanya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı devam ediyor NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG... - Son Dakika


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