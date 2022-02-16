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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli temaslar - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli temaslar

16.02.2022 17:44
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli temaslar

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun yoğun telefon trafiği devam ediyor. Krize ilişkin önemli temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'lı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşme gerçekleştirdi.

Rusya mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alınırken, Bakan Çavuşoğlu, gerginliğinin çözümü için diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek İkinci Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını ve bu vesileyle Antalya'da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit etti. Bakan Çavuşoğlu, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lavrov'a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu bugün ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya da teşekkür etti. - ANKARA

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin önemli temaslar - Son Dakika


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