Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan hükümet yetkililerini kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan hükümet yetkililerini kınadı

24.04.2022 15:39
Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan hükümet yetkililerini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin hükümet yetkililerince 1915 olayları hakkında yapılan açıklamaları kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmadığı belirtilirken, "Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" denildi.

"Tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan hükümet yetkililerini kınadı - Son Dakika


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