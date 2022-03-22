Dışişleri Bakanlığı: "(AB'nin onayladığı 'Stratejik Pusula' belgesi hakkında) Tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: "(AB'nin onayladığı 'Stratejik Pusula' belgesi hakkında) Tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele...

22.03.2022 17:20
Dışişleri Bakanlığı: "(AB'nin onayladığı 'Stratejik Pusula' belgesi hakkında) Tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi dün 'Stratejik Pusula' başlıklı bir belge onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi dün 'Stratejik Pusula' başlıklı bir belge onayladı. Dışişleri Bakanlığından konu hakkında yapılan açıklamada "Tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı dün AB tarafından AB Dış İlişkiler Konseyinde onaylanan 'Stratejik Pusula' hakkında bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AB'nin Stratejik Pusula başlıklı belgesinin dün AB Dış İlişkiler Konseyi'nde onaylandığını öğrendik.

Belgenin özellikle ülkemize atıfta bulunulan Doğu Akdeniz bölümünün, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bu denizdeki haklarını yok sayan ve maksimalist deniz yetki alanı iddiaları bulunan iki AB üyesi tarafından AB'ye dikte ettirildiği, bu haliyle uluslararası hukuka, teamüle ve hatta AB'nin kendi müktesebatına aykırı ve gerçeklikten kopuk olduğu görülmektedir. Bu anlayışla doğru yönü göstermekten şaşarak "pusula" olmaktan çıkan belgeyi "stratejik" olarak görebilmek de güçtür. Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır.

Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir." - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: '(AB'nin onayladığı 'Stratejik Pusula' belgesi hakkında) Tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "(AB'nin onayladığı 'Stratejik Pusula' belgesi hakkında) Tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele... - Son Dakika
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