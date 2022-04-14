Dışişleri Bakanlığı: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: " ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz. Ülkemizin PKK/ YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz." - ANKARA