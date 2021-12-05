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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı

05.12.2021 23:36
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz.

İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Rum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiye yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika
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