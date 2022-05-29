Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'ni gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'ni gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz

29.05.2022 22:09
Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'ni gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarla ilgili "İsrail Hükümeti'ni, kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarla ilgili "İsrail Hükümeti'ni, kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir. İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Mescit, Aksa, Politika, Son Dakika

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