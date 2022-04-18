Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı kınadı

18.04.2022 18:36
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz. Son olarak İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir" denildi. Türkiye'nin, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdüreceği bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığından İsveç'te İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki Açıklaması Dışişleri Bakanlığından İsveç'te İslam düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki Açıklaması Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi Arap ülkeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi Kadın milli hentbolcular, Sırbistan ve İsveç maçlarında galibiyet hedefliyor Kadın milli hentbolcular, Sırbistan ve İsveç maçlarında galibiyet hedefliyor

İslam, İsveç, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı kınadı - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
18:31 Batılı ülkeler Ukrayna savaşı için Rusya'ya yaptırım uyguluyor! Putin: Yaptırımlar şimdiden başarısız
18:21 "6'lı ittifak dağılıyor mu?" iddiasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı yanıt verdi: Altılı masa yoluna devam edecek
18:19 Putin, nükleer bombardıman uçağını Ukrayna sınırına gönderdi
18:05 Babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
18:01 Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem, kendisine yöneltilen bekaret sorusuna yanıt verdi: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 19:01:34. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement