Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki BM üssüne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki BM üssüne yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki BM üssüne yapılan saldırıyı kınadı

10.02.2021 19:36

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'de BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'de BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'na (MINUSMA) düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin merkez bölgesinde bulunan MINUSMA üssüne düzenlenen terör saldırısında, MINUSMA bünyesinde görev yapan 20 barış gücü askerinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Türkiye, dost ve kardeş Mali'de barış ve istikrarın korunmasına önem atfetmektedir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan barış gücü askerlerine acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA


Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Terör, Politika, Son Dakika

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