Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara müdahale edilmesini kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara müdahale edilmesini kınadı

15.04.2022 14:44
Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara müdahale edilmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara müdahale edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara müdahale edilmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Mescit, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara müdahale edilmesini kınadı - Son Dakika


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