Dışişleri Bakanlığı\'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli yayın organındaki iddiaların tamamen uydurma olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan haberle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

"ASILSIZ İDDİALAR KARŞISINDA YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta bir yayın organında yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "Bakanlığımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır. Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir" denildi.