Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı\'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kuzey Kıbrıs'ta bir yayın organında yer alan ve Bakanlık ile Bakan Hakan Fidan hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, ''Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır'' denildi.

20.04.2025 22:51
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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli yayın organındaki iddiaların tamamen uydurma olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan haberle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

"ASILSIZ İDDİALAR KARŞISINDA YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ta bir yayın organında yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "Bakanlığımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır. Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
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Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Uuu bbb:
    akp yalama yapıyorsa haber doğrudur 191 128 Yanıtla
  • Resul Bey:
    KKTC aşırı derecede kaşınmakta olup acil gereği yapılmalıdır gerekirse bir vali ile yönetilmelidir ki anlasınlar Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve anavatana Vefa ne demekmiş! 188 123 Yanıtla
  • ender3316:
    ateş olmayan yerden duman çıkmaz derdi atalarımız 122 94 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Rezillikleri bir bir çıkıyor. 117 75 Yanıtla
  • 19191923:
    kasetler,şantajlar,kara paralar …Tabi yandaş medya hiç üstüne gider mi?Bu devran da bitecek öyle ya da böyle 109 62 Yanıtla
  • kubilay dönmez:
    kesin doğru 91 59 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    Hukukun ileri olduğu yüm dünya ülkelerinde herkes için NERDEN BULDUN kanunu var. 109 13 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    İsrail Abd nin Suriye den çekilmesiyle sahanın Kontrolünü Türkiye ye kapatırıyor.KKTC VE Yunanistan tarafından Ege ve Akdeniz’de yeni bir cephe açıp içeriyi bulandırıp kaptı kaçtı yapmaya çalışıyor.KKTC DE biranda Laiklik ile Türkiye düşmanlıpı Diğer tarafta Yunan iki devletli çözüm 12 mil ve İmamoğlu desteği ile her yerden saldırıyorlar.Bu savaş olacak çok belli.Halan fidan ödeleini koparıyor korkulurlar o gelecek diye 58 48 Yanıtla
  • 205622:
    yasal yol ne bizi elestireni içeri mi atın çıkın tv ye o gazeteciler gelsin yuzlesin kendinizi temize çıkarın halkın huzurunda yiyorsa 67 28 Yanıtla
  • Cesur:
    haber ne ? 66 2 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Yalan demekle yalan mı oluyor...İddialar neden araştırılmıyor. Başkalarına gelince hemen işlem yapılıyor /. Araştırma yapılsın Yalan ise zaten sorun yok / ayrıca bu zamana kadar neden bu haber çıkmadı da /yeni çıktı bu haber neden ? 37 7 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Birileri KKTC ye bi ayar versin, son zamanlarda itrailin oyuncağı olmaya başladılar. 15 17 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Eeee adamlar belgeleri ile konuşuyorlar, herşey ortada, 12 11 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Olmayan birşeyin dedikodusu olmaz demek vardır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı - Son Dakika
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