Dışişleri Bakanlığı\'ndan İsrail\'e sert tepki: Kınıyoruz

Politika

MHP\'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili \'Kaçak altın\' iddiası

MİT Başkanı İbrahim Kalın\'ın, CHP\'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada İsrail saldırıları nedeniyle kınanırken; "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL'E DESTEK VERENLER SUÇLARA ORTAKTIR"

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir.

Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz."

EN AZ 88 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.