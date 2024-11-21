Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada İsrail saldırıları nedeniyle kınanırken; "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısı sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Süregelen bu saldırılar, İsrail'e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir.
Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz."
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz - Son Dakika
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