Dışişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma 'sessiz kalmama' çağrısı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı uluslararası topluma, Yunanistan'ın göçmen politikasıyla ilgili sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan'ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor. Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşım Avrupa'nın utancı olarak hafızalara kazınıyor. AB, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır. Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan'ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır."