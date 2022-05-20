Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz

20.05.2022 22:52
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz" dedi.

Bakanlık Sözcüsü ve Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın hava sahası ihlal iddiaları hakkında açıklama yaptı. Sözcü Bilgiç, yaptığı açıklamada Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait unsurların 16 Mayıs ve 17 Mayıs'ta Türk Hava Sahasını ihlal ettiğini belirterek, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada'nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez'in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir. Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır" ifadelerini kaydetti.

'YUNAN İHLALLERİNİ KUVVETLE KINIYORUZ'

Bilgiçi, yaptığı açıklamanın devamında, Yunan ihlallerini kınayarak, "Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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