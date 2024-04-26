Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti, programların uyuşmaması nedeniyle ertelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, her iki taraf için uygun bir tarihe ertelenen ziyaretin, Türkiye ve ABD arasındaki üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.

26.04.2024 22:57  Güncelleme: 23:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, ziyaretin iki liderin programların uyuşmaması nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi

"TÜRKİYE VE ABD ARASINDA ÜST DÜZEY DİYALOG DEVAM EDECEK"

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir" dedi.

Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi

NE OLDU?

26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'ın konuğu olarak Washington'a 9 Mayıs tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu. Ancak dün Erdoğan'ın ABD ziyaretinin iptal edildiği iddiası ortaya çıkmıştı.

Bu iddialar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'ye Erdoğan'ın ziyareti soruldu ve Kirby,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin planlamış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi

Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söylemişti. Kafa karışıklığı gideren son açıklama ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi ve Erodğan'ın ABD ziyaretinin iptal edildiği resmi kaynaklardan duyurulmuş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden, Türkiye, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi - Son Dakika

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