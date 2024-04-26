Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, ziyaretin iki liderin programların uyuşmaması nedeniyle ertelendiğini belirtti.

"TÜRKİYE VE ABD ARASINDA ÜST DÜZEY DİYALOG DEVAM EDECEK"

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir" dedi.

Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.

NE OLDU?

26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'ın konuğu olarak Washington'a 9 Mayıs tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu. Ancak dün Erdoğan'ın ABD ziyaretinin iptal edildiği iddiası ortaya çıkmıştı.

Bu iddialar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'ye Erdoğan'ın ziyareti soruldu ve Kirby,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin planlamış bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söylemişti. Kafa karışıklığı gideren son açıklama ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi ve Erodğan'ın ABD ziyaretinin iptal edildiği resmi kaynaklardan duyurulmuş oldu.