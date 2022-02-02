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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır"

02.02.2022 14:27
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Türkiye, seçimle işbaşına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığından Gine Bissau'da yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yapıldı. Yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından ülkedeki güven ve istikrara ortamının yeniden tesis edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Türkiye, seçimle iş başına gelen Hükümetlerin yasadışı yollarla değiştirilmesine yönelik her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır. Türkiye, içinden geçtiği bu zor ve hassas dönemde dost ve kardeş Gine Bissau Cumhuriyeti'nin yanında olacaktır" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA

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Türkiye, Darbe, Gine, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye, her türlü darbe teşebbüsünün karşısındadır' - Son Dakika


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