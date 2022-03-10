Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki

10.03.2022 17:50
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlar ve açıklamalar üzerine bir açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaların tümüyle reddedildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığı aşikardır. Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye'nin tüm bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir. Nitekim bugün Türkiye'nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi'nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir. Söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkeler, bu katkılarımızın farkında ve ülkemizle işbirliğinin öneminin bilincindedir. Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle, olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla işbirliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır." - ANKARA

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki Açıklaması Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki Açıklaması İstanbul Ticaret Borsası mart ayı meclis toplantısı yapıldı İstanbul Ticaret Borsası mart ayı meclis toplantısı yapıldı Sosyal girişimci kadınlar tecrübelerini paylaştı Sosyal girişimci kadınlar tecrübelerini paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mart, Arap, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki - Son Dakika


Son Dakika
17:49 ABD enflasyon verilerini açıkladı! Son 40 yılın en büyük artışını gösterdi
17:45 Rıdvan Dilmen, "Fırat Aydınus'u MHK başkanı yapmak istiyor" iddialarını tiye aldı: Can Ataklı olunca da gülüp geçtik
17:27 Meteoroloji yarın için uyardı! İstanbul turuncu, 57 il ise sarı kodla uyarıldı
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:58:23. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement