Dışişleri Bakanlığı Buça ve İrpin'de yaşanan katliamlar hakkında açıklama yaptı: Dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinden gelen görüntüler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz.

"UTANÇ VERİCİ SAHNELER SON BULMALI"

Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" denildi.

BUÇA'DA NELER YAŞANMIŞTI

Ukrayna- Rusya savaşında 42. güne girildi. Müzakere masalarında henüz somut bir sonuç elde edilemezken, Rusya'nın askeri harekatı durduracağını açıkladığı gün dünya Kiev'e 37 km uzaklıkta bulunan Buça kentinden gelen görüntülerle şoka uğramıştı.

SAVAŞ SUÇLARINA DAİR KANITLAR TOPLANDI

Ukrayna Başsavcılığı'nın Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Buça'da yapılan incelemelerde Rusya'nın savaş suçlarına dair kanıtlar toplandığı açıklanmıştı.

RUSYA GÖRÜNTÜLER İÇİN "KURMACA" İFADESİNİ KULLANIYOR

Rusya ise Buça'dan gelen katliam görüntülerini "kurmaca" olarak nitelemeye devam ediyor. Son olarak Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia, New York'ta düzenlediği basın toplantısında Buça'da hiçbir sivilin zarar görmediğini savunarak Ukrayna'yı delil uydurmakla suçladı ve görüntülerin Batılı ülkelerin provokasyonu olduğunu söyledi. Sözcü'nün haberine göre Buça'daki görgü tanıkları ve uluslararası basın ise yayınlanan katliam görüntülerinin doğru olduğunu vurguluyor.

ZELENSKİ KATLİAMIN YAŞANDIĞI BUÇA'YI ZİYARET ETTİ

Onlarca sivilin elleri arkadan bağlanmış ve kafalarından vurularak öldürülmüş cesetleriyle dolup taşan Buça'da yaşanan katliam dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün kente giderek incelemelerde bulunmuştu.

"GÖRÜNTÜLER KANIMI DONDURDU"

Rusya'nın soykırım girişiminde bulunduğunu ve Buça'daki görüntülerin kanını dondurduğunu ifade eden Zelenski, "Müzakereler, Rusya bu saldırganlığını sürdürmeye devam ederse daha da zor hale gelecek" ifadelerini kullanmıştı.