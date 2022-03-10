Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Ülkemize yönelik iddiaları reddediyoruz - Son Dakika
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Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Ülkemize yönelik iddiaları reddediyoruz

10.03.2022 18:55
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki: Ülkemize yönelik iddiaları reddediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarla ilgili, "Bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarla ilgili, "Bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarının tümüyle reddedildiği belirtildi. Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürüttüğü belirtilerek, "Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığı aşikardır. Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye'nin tüm bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir" denildi.

'ASİL HALKIN İRADESİNİ YANSITMASI BEKLENİR'

Türkiye'nin, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğu vurgulanarak, "Nitekim bugün Türkiye'nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi'nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir. Söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkeler, bu katkılarımızın farkında ve ülkemizle iş birliğinin öneminin bilincindedir. Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle, olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.


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Türkiye, Milli, Mart, Arap, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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