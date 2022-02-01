Dışişleri'nden, Bakan Çavuşoğlu'nun eş başkanı olduğu toplantıya ilişkin açıklama - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun eş başkanlığında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar toplantılarının 11'incisi 'Barışçı yollardan çatışma çözümünde bir araç olarak arabuluculuk: İlk BM kararının 10'uncu yılında bir değerlendirme ve geleceğe bakış' temasıyla 2 Şubat 2022'de ilk kez çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun üye sayısı 53 ülke ve 8 uluslararası kuruluşun katılımıyla halihazırda 61'e ulaşmıştır. Sayın Bakanımız ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun eş başkanlıklarında düzenlenecek toplantıda, BM Genel Kurulu'nda 2011 yılında arabuluculuk konusunda kabul edilen ilk karardan bu yana kaydedilen ilerleme değerlendirilecek ve Dostlar Grubu'nun önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır."