Dışişleri'nden İsrail'e kınama - Son Dakika
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Dışişleri'nden İsrail'e kınama

11.04.2022 17:03
Dışişleri'nden İsrail'e kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesi kınandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesi kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Husan kasabasında Gade Sebatin isimli, herhangi bir tehdit oluşturmayan Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail makamlarını, olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturularak, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarmaya ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.


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Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri'nden İsrail'e kınama - Son Dakika


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