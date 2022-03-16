Dışişleri'nden, 'Kırım'ın hukuka aykırı ilhakı' açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri'nden, 'Kırım'ın hukuka aykırı ilhakı' açıklaması

16.03.2022 20:37
Dışişleri'nden, 'Kırım'ın hukuka aykırı ilhakı' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 16 Mart'ın Kırım'ın, Rusya tarafından hukuka aykırı şekilde ilhakının 8'inci yılı olduğunu belirterek, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 16 Mart'ın Kırım'ın, Rusya tarafından hukuka aykırı şekilde ilhakının 8'inci yılı olduğunu belirterek, Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrımeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:  "Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylem ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder."


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Ukrayna, Kırım, Rusya, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri'nden, 'Kırım'ın hukuka aykırı ilhakı' açıklaması - Son Dakika


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