Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine kınama - Son Dakika
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Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine kınama

15.04.2022 14:49
Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesi kınandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesi kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Türkiye, İsrail'in 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet vermesini ve Mescid-i Aksa baskınını kınadı Türkiye, İsrail'in 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet vermesini ve Mescid-i Aksa baskınını kınadı Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da yaralanmalara yol açılmasını şiddetle... Dışişleri Bakanlığı: 'İsrail tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve Mescid-i Aksa'da yaralanmalara yol açılmasını şiddetle...

Filistin, İsrail, Mescit, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri'nden Mescid-i Aksa'da İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesine kınama - Son Dakika


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