Dışişleri: Türkiye'deki barajların kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddiası bilimsellikten uzaktır - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, " Türkiye'deki barajların coğrafyamızda kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddiaları bilimsellikten uzaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, İran'da meydana gelen kum ve toz fırtınaları ve Tahran'da oluşan hava kirliliği nedeniyle Türkiye'ye yönelik iddialarla ilgili soruya cevap verdi. Bilgiç, "İran'da son dönemde meydana gelen kum ve toz fırtınaları kaynaklı çevre sorunlarına ve Tahran'da zirveye ulaşan hava kirliliğine inşa ettiğimiz barajların neden olduğuna dair iddialara İran medyasında yoğun bir biçimde yer verilmekte, konu siyasiler tarafından da gündeme getirilmektedir. Türkiye'deki barajların coğrafyamızda kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddiaları bilimsellikten uzaktır. Kum ve toz fırtınaları büyük ölçüde doğal bir olgudur ve bu bütün çevrelerce kabul edilmektedir. Türkiye'yi ve İran'ı etkileyen kum ve toz fırtınalarının asıl sebebi, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarıdır. Esasen bu fırtınaları iklim değişikliğinin tetiklediği arazi tahribatı, ormansızlaştırma, çölleşme ve kuraklık da artırmaktadır" dedi.

'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN GERÇEKÇİ BİR YAKLAŞIM DEĞİL'

Bilgiç, Tahran yönetiminin Türkiye'yi suçlamasının sorunların çözümü için gerçekçi bir yaklaşım olmadığını kaydederek, "Kum ve toz fırtınalarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin hafifletilebilmesini teminen her ülkenin öncelikle üzerine düşeni yapması, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönünde gerekli adımları atması gerekmektedir. Tahran yönetiminin bu tarz sorunlarda Türkiye'yi suçlaması, sorunların çözümü için gerçekçi bir yaklaşım değildir. Su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaşan Türkiye, sınır aşan suların kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir iş birliği unsuru olduğuna inanmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar aşağı kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası hukuka saygılı bir anlayışla hareket etmiş, bundan sonra da bu anlayışı sürdürmeye devam edecektir. Türkiye, bu konuya ilişkin olarak, İran ile akılcı ve bilimsel her türlü iş birliğine açıktır" ifadelerine yer verdi.