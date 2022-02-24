BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı. Bakan Yardımcısı Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız; bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (2) - Son Dakika