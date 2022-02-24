Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (2) - Son Dakika
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Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (2)

24.02.2022 12:14
Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (2)

BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN AÇIKLAMADışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı.

BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı. Bakan Yardımcısı Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız; bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.


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Yavuz Selim Kıran, Twitter, Ukrayna, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (2) - Son Dakika
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