Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da Orhan Gazi Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da Orhan Gazi Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

25.04.2022 21:15
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da Orhan Gazi Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'nın Den Bosch kentinde yapımı tamamlanan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Orhan Gazi Camisi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'nın Den Bosch kentinde yapımı tamamlanan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Orhan Gazi Camisi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, açılışta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, camilerin birlik ve beraberliğin en önemli vasıtalarından birisi olduğunu belirtti.

Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret ettikten sonra ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiğini hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Demek ki bir İslam şehrinin medeni bir şehir olmasının temeli camiye dayanıyor. Peki cami olarak sadece namaz kılalım, ibadetimizi yapalım, ondan sonra kapısını kapatalım, gidelim dedi mi? Peygamber Efendimiz demedi. Ne yaptı? Mescid-i Nebevi'nin içerisine mektep inşa etti. Bugün bakıyorum da Orhan Gazi Camisi, külliyesi ile bu bölgenin insanlarına, kardeşlerimize adeta 24 saat hizmet ediyor. İşte bu esasında Peygamber Efendimizden gelen Mescid-i Nebevi'nin bir şubesi olma özelliğini taşıyor."

Erbaş, ezanın, Kur'an-ı Kerim'in ve camideki çocuk seslerinin insanların ruhunu beslediğini vurguladı.

Erbaş, "Çocuk sesleri ile camide kılınan namaz, hiç çocuk sesi olmadan kılınan namazdan daha hayırlıdır. Ancak tabii aşırıya da gitmemek lazım. Çocuklarımız gelsin, aralarımıza alalım ve namaz kılmasını öğrensinler, bazen camide oyun oynasınlar." ifadesini kullandı.

Erbaş, vakıf kültürünün Müslümanların birbiriyle yardımlaşması, birliği, beraberliği muhafaza etmesi için kurduğu en önemli müesseselerden birisi olduğunu aktardı.

Erbaş'ın konuşmasının ardından kurdele kesimi yapılarak caminin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Türkiye Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Haluk Songur ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Muhlis Koç da katıldı.

Camide öğle namazını kıldıran Ali Erbaş, namaz sonrasında gurbetçi vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da Orhan Gazi Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da Orhan Gazi Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da Orhan Gazi Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da Orhan Gazi Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da Orhan Gazi Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Hollanda, Namaz, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hollanda'da Orhan Gazi Camisi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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