Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum" - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum"

16.04.2022 12:14
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in sürdürdüğü saldırıları kınayarak, "Filistin'in çeşitli şehirlerinde ve Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in sürdürdüğü saldırıları kınayarak, " Filistin'in çeşitli şehirlerinde ve Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadığı bir mesaj yayımladı. Başkan Erbaş, paylaşımında, "Filistin'in çeşitli şehirlerinde ve Müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum" notunu düştü.

"İsrail, şüphesiz tüm İslam alemini ve insanlığın evrensel değerlerini hedef almaktadır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında ek olarak yer alan görseldeki mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl özellikle Ramazan ayında Müslümanlara yönelik saldırılarını artıran İsrail, kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemekte, Müslümanların yaşadığı bölgelerde saldırılarını sürdürmekte ve şüphesiz tüm İslam alemini ve insanlığın evrensel değerlerini hedef almaktadır. İsrail'in müminlerin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve Müslümanların hayat alanlarını gasp etmeye yönelik takındığı tahrik ve tehdit dolu politikaları asla kabul edilemez. Saldırılarda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." - ANKARA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail, Asker, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İsrail tarafından sürdürülen saldırıları şiddetle kınıyorum' - Son Dakika


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