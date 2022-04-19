Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:  Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetliyorum - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:  Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetliyorum

19.04.2022 00:41
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:  Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetliyorum

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, " İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Erbaş, yaptığı açıklamada, "İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Müslümanlara ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırılara karşı gerekli müdahalenin yapılmaması ve nefret suçunu alenen işleyen bu yapılara yetkili merciler tarafından göz yumulması kabul edilemez. İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini bekliyor, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:  Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetliyorum
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Diyanet İşleri Başkanlığı, İsveç, İslam, Asker, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:  Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı lanetliyorum - Son Dakika


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