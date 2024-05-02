Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta üzerinde durduğu kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu günlerde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yeni makam aracı olarak Audi 8 alındığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

DİĞER ARAÇ SÜREKLİ ARIZA YAPIYORMUŞ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracı olarak TOGG'u kullandığına vurgu yapılan açıklamada, 2016 yılında başkanlığa tahsis edilen 2010 model araca dikkat çekildi. Söz konusu aracın ekonomik ömrünü tamamladığı, sürekli arıza yaptığı verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."

ERDOĞAN: TASARRUF ADIMLARI TAKİP EDİLECEK

Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf adımlarının hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız" demişti.