Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş - Son Dakika
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Politika

Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş

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Kamuda tasarruf tedbirleri adım adım hayata geçerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracını değiştirdiği iddiası çok konuşulmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklama ile o iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada şehir içi ve şehir dışı ziyaretlerinde farklı araç kullandığı vurgulandı.

02.05.2024 08:28  Güncelleme: 08:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta üzerinde durduğu kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu günlerde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yeni makam aracı olarak Audi 8 alındığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

DİĞER ARAÇ SÜREKLİ ARIZA YAPIYORMUŞ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracı olarak TOGG'u kullandığına vurgu yapılan açıklamada, 2016 yılında başkanlığa tahsis edilen 2010 model araca dikkat çekildi. Söz konusu aracın ekonomik ömrünü tamamladığı, sürekli arıza yaptığı verildi.

Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."

Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş

ERDOĞAN: TASARRUF ADIMLARI TAKİP EDİLECEK

Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf adımlarının hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından, haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden, demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir. Gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek. Milletimizin refahını artırmak için tasarruf tedbirleri almak durumundayız. Bunun için de gereği neyse kesinlikle bunu hükümet olarak yapmakta kararlıyız. Önceliğimiz ve birinci hedefimiz, tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmaktır. Bunu daha önce biz başardık. Yine başaracağız" demişti.

Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ekonomi, TOGG, Audi, Dini, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Kan: Kütüphane gibi araba. İçinde Arapça ve Fransızca çalışıyormuş. Renoya falan binse sesten okuduğunu anlamaz. 8 0 Yanıtla
  • Cengiz BAŞAL: Allahhh Allahhhh dye gezsinler sonraaaaa lüx arabalarlaa ???? 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser: söylenecek çok şey var işte ama.. 0 0 Yanıtla

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