Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı - Son Dakika
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Politika

Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı

Diyanet Vakfının \'Zekat parasıyla toplantı\' iddiası yalan çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye Diyanet Vakfı'nın bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenlediği' iddiasını yalanladı. İddiaların doğru olmadığına dikkat çeken merkez, 'Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği' adlı programın tüm giderlerinin İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılandığını ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın sadece katılım desteği verdiğini belirtti.

29.11.2024 21:05
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi" iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu 'Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği' adlı programın tüm giderleri İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı zirveye sadece katılım desteği vermiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Politika, Toplum, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Haklısınız Hocam 0 1 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu:
    :)))) evet buna inandıkk.., 0 0 Yanıtla
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