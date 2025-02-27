Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

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DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını yaptı. Türkçe dışında Kürtçe, İngilizce ve Arapça olarak da açıklanan çağrı sonrası Diyarbakır'da bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

27.02.2025 17:53
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DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek bugün İmralı Adası'na gitti. Heyette bulunan Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol, ziyaretin ardından İstanbul'a döndü.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Heyet, ziyaretin ardından İstanbul Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını yaptı. Öcalan'ın mektubunda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer aldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Türkçe dışında Kürtçe, İngilizce ve Arapça olarak da açıklanan çağrıyı Diyarbakır'da meydanlara kurulan dev ekranlardan takip eden Diyarbakır'da vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Diyarbakır\'da Öcalan\'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

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Son Dakika Politika Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • murat özdemir:
    Türk kürt Anneler kazandı, ermeni pkk kaybetti 135 12 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    CHP ÜZÜLMÜŞÜR 67 62 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Yeter akan kanlar isabetli karar 85 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    arka planda konusulanlar gizli kalıyor halk bılmıyor dımı 35 22 Yanıtla
  • Tatar9515:
    akp PKK kolkola 360 vekil için 19 36 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Baris olsun analar aglamasin artik kardeslik en guzeli 52 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ;(( 3 6 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Bedel ödenir 6 1 Yanıtla
  • Nis Ard:
    hepsi silahı bırakmış iyi çocuk olmuşlar duydunuz mu, ABD de demiş ki lan o kadar yatırım yaptım size demek bıraktınız tuuuu size demiş yaaa, akp nin hangi icraaati başarılı olmuş ki 0 0 Yanıtla
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