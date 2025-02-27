Diyarbakır\'da Öcalan\'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Politika

DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek bugün İmralı Adası'na gitti. Heyette bulunan Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol, ziyaretin ardından İstanbul'a döndü.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Heyet, ziyaretin ardından İstanbul Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını yaptı. Öcalan'ın mektubunda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer aldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Türkçe dışında Kürtçe, İngilizce ve Arapça olarak da açıklanan çağrıyı Diyarbakır'da meydanlara kurulan dev ekranlardan takip eden Diyarbakır'da vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.