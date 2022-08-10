Diyarbakır haberi: CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı, yürüyerek Diyarbakır'dan İstanbul'a ulaştı

Pankreas hastası oğlunun tedavisi için partisi CHP'den yardım istemesine rağmen alamadığını iddia eden ve bu yüzden Diyarbakır'dan Bulgaristan sınırına yürüyen ve tekrar Ankara'ya yürüyeceğini söyleyen baba Ahmet Sönmezer, İstanbul'a ulaştı.

Pankreas hastası oğlunun tedavisi için partisi CHP'den yardım istemesine rağmen alamadığını iddia eden ve bu yüzden Diyarbakır'dan Bulgaristan sınırına yürüyen ve ardından tekrar Ankara'ya yürüyecek olan baba Ahmet Sönmezer, İstanbul'a ulaşarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na elindeki pankartla eylemde bulundu. Sönmezer, elindeki pankartlarda, "Adalet de var, ilahi adalet de gölge etmeyin. Ahmet Sönmezer Diyarbakır'dan "Tiyatrocu Genel Başkanı", "Atatürk'ün partisi işgal altında" sözleriyle giydiği önlüğü ve taşıdığı döviz ile Kadıköy E-5'e ulaştı. Öte yandan daha önce oğlu için Adana'dan Ankara'ya yürüyen Ahmet Sönmezer'in CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptığı öğrenildi.

"Hiçbir zaman şikayet etmedim, partiye zarar gelmesin dedim"

Asker oğlunun pankreas hastalığı teşhisi konması nedeniyle tedavisini yaptıramadığı için eyleme başladığını belirten Ahmet Sönmezer, "2017 yılında oğlumu askere gönderdim. Çok koyu bir CHP'liydim. Daha önce 3 tane il başkanıyla çalıştım. Maaşlı, sigortalı partinin elemanı olarak çalıştım. Ne maaşım verildi ne de sigortam yapıldı. Ben şu an emekli değilim. 3 buçuk yıllık primim eksik. Eğer zamanında benim primimi yatmış olsaydı emekli olurdum. Bu kadar emek verdim. Hiçbir zaman şikayet etmedim. Partiye zarar gelmesin dedim. Ama 2017'de oğlumu askere gönderdim. O askerlik sonucunda 3 buçuk aylık askerken pankreasında iltihap çıktı. Kan alanında taşlar vardı. Ondan sonra geldim. Çocuk bana telefon açtı dedi ki, 'Baba ben Kars Kafkas Üniversitesi'nde yatıyorum, genel cerrah ameliyat olacağım' dedi. Dedim ki oğluma, geliyorum. Gittim. Hoca maalesef ben ameliyat edemiyorum, enzim değerleri çok yüksek, normalinden 25- 30 kat. Bıçak vursam masada kalır." dedi.

"Benim tek derdim oğlumun tedavisidir"

Ahmet Sönmezer sözlerinin devamında, "MHP, hiç oy vermediğim bir partidir. Güvenlik şubeyi takip ediyordum zaten. Güvenlik şubelere dedim ki, ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne gideceğim, yolu bilmiyorum dedim. Beni kabul ettiler. Genel sekreter yardımcısı, partinin 2 numarası, 'Bizden talebiniz' dedi. Oğlum hasta dedim. Belgeleri önüne koydum. 'Tamam' dediler. Evlat bizim evladımız ne gerekirse yapılacak dedi. ve Sağlık Bakanlığını devreye koydular. Hem Adana hem Ankara İl Sağlık Müdürleri beni aradı. Çok iyi giden bir süreçte maalesef başka bir gazete darbe vurdu. Hiçbir zaman hiçbir hastaneye hiçbir doktoru hiç kimseyi şikayet etmedim. Benim tek derdim oğlumun tedavisidir. Oğlum tedavisi önemlidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Ahmet Sönmezer CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "2 defa Adana'dan Ankara'ya yürüdüm. 3'ncü eylemim Adana'dan İpsala Sınır Kapısı'ndan döndüm. Araya Kovid-19 girdi. Bu 3'ncü eylemimde Kılıçdaroğlu, bana korumalarını gönderdi. Partide adam kıtlığı gelmiş. Yanında güvenlik şube var. Binayı koruyan polis var. Korumaların ne işi var benim yanımda? Eylemimi Diyarbakır'dan başlattım. İpsala Sınır Kapısı, Bulgaristan Sınır Kapısı, oradan dönüş Ankara Güvenpark'ta çadır olacak." dedi. - İSTANBUL