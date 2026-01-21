Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı - Son Dakika
Politika

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

Donald Trump\'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı
21.01.2026 19:58
Alman siyasetçi Jürgen Hardt, Grönland'ı gerekçe göstererek, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın boykot edilmesini önerdi.

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefi halinegelen Grönland için Almanya'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

ALMAN SİYASETÇİ'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

ABD'nin Grönland'a yaptığı tehditvari tavırlardan rahatsız olan Alman siyasetçi Jürgen Hardt, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jürgen Hardt, Alman Milli Takımı'nın ABD'nin de ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'ndan çekilmesini önerdi.

'AMACIMIZ UZLAŞIYA VARILMASINI SAĞLAMAK'

Hardt, açıklamasında, "ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Trump için ne kadar önemli olduğu ortada. Bu nedenle turnuvadan çekilmek, yalnızca diyalog yolları tamamen tıkanırsa başvurulacak aşırı bir önlem olarak düşünülebilir. Amacımız, NATO çerçevesinde Grönland konusunda daha sağlıklı bir uzlaşıya varılmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

ALMAN HALKI BOYKOTU DESTEKLİYOR

BILD'in yaptığı ankete göre, Alman halkının %47'si Trump'ın Grönland'ı hedefine koyması halinde bu boykotu destekliyor. Ayrıca İngiltere'de de bazı siyasetçiler tarafından milli takımları için boykot kararının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuva, özellikle ABD'de oynanacak 78 maçla büyük bir prestij ve ekonomik değer taşıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
