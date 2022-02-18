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Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı - Son Dakika

Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı

18.02.2022 21:51
Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı milislerin kontrol altında tuttuğu kentlerde gerilim yükselirken akşam saatlerinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'a ait araca bombalı saldırı düzenlendi.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı milislerin kontrol altında tuttuğu kentlerde gerilim yükselirken akşam saatlerinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'a ait araca bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede yaşanan gerilim üzerine açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny, "Donetsk'e bir saldırı gerçekleştirmedik, olay Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon" dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde savaş çıkacağına yönelik başlayan kriz akşam saatlerinde bombalı saldırıya neden oldu. Kendi bağımsızlıklarını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'in Kiev tarafından Donbass'a yönelik geniş bir saldırı başlatılacağını ve halkın Rusya topraklarına gitmesi yönünde çağrı yapmasının ardından Donetsk kentinin merkezinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendi. Bombalı saldırı düzenlenen aracın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov'a ait olduğu açıklandı. Patlamada ölü veya yaralananların olup olmadığı konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı. Patlama sonrası aracın tamamen yandığı görülürken Donetsk'in Acil Durumlar Bakanlığı birimleri tarafından sivil halka sokağa çıkmamaları ve sakin kalmaları yönünde duyurular yaptığı öğrenildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny ise Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilimden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, Donetsk'e bir saldırı gerçekleştirmediklerini, olayın Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu savundu. - MOSKOVA

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Donetsk Halk Cumhuriyeti, bombalı saldırı, Donetsk, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı - Son Dakika
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