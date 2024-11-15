Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok - Son Dakika
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Politika

Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

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MHP, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" paylaşımlarının dördüncüsünü yaptı. Aynı saatte yapılan son paylaşımda "kardeşlik" vurgusu ön plana çıkarken, MHP'den hala bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

15.11.2024 17:50
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin." açıklamasının yankıları sürerken, MHP dikkat çeken bir paylaşım serisi başlattı. Aynı saatte paylaşılan videolardaki, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır." ifadeleri dikkat çekti.

DÖRT PAYLAŞIMIN ARDINDAN MHP'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

MHP aynı saatte bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır" söz konusu vatandır ifadeleri yer aldı. Kamuoyu paylaşımların ne anlama geldiğini merak ederken, MHP sessizliğini koruyor. MHP'den şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Dördüncü, 'Vakit tamamdır' paylaşımını yapan MHP'den hala açıklama yok

"TERÖR BİTSİN İSTİYORSAN..."

MHP'nin önceki paylaşımlarında, "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır.", "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır." ifadeleri yer almıştı.

"YALNIZ KALIRSINIZ BAZEN"

İlk paylaşım ise videolu olmuştu. MHP lideri Bahçeli'nin görüntülerine yer verilen videodaki, "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Bozkurta ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna. Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır." ifadeleri dikkat çekmişti.

Dördüncü, 'Vakit tamamdır' paylaşımını yapan MHP'den hala açıklama yok
Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP\'den hala açıklama yok

Devlet Bahçeli, Politika, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bulent Cebeci:
    Mhp bu kafayla akp ile birlikte 2028 seçimlerinde tarih olacak ve nefretle hatırlanacak !!! 32 13 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Bilge Reis... Seninleyim. 11 23 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yoksa ölüyomusun. Ah canıııım gel seni bi öpiim. 24 7 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Evet sizden kurtulma vakti geldi bunak her gün başka başka gündem degistiyorsim.Halkin gündemine gel bir tane sorunun coUmu ol yakındır sendemde kurtulacak bu Millet 19 3 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Vakit tamamda bu vakit o değil. Ne bilim siyasete vakit tamam. Ne bilim ömre vakit tamam. Vs vs. 15 3 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    yavuz ağır ali oglu geliyor merak etmeyin vakit tamamlanacak 9 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne yapmaya çalışıyor sayın bahçeli acaba anlamadım 6 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepeyle yollarını ayırmazsan mhp tarih olacak otobana girmeden önceki son sapak 2 1 Yanıtla
  • McA !:
    Vakit tamam Azrail beni çağırıyor diyorsan valla da billahi de sonuna kadar desteğim güle güle dedeme de selam söyle 1 0 Yanıtla
  • DANS TWERK:
    Tarihin tozlu raflarına adınız küçük harflerle yazılacak. Günümüzdeki partiler gibi savrulacaksınız. 0 0 Yanıtla
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