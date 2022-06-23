DP Genel Başkanı Uysal'dan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık - Son Dakika
Üye Girişi

DP Genel Başkanı Uysal'dan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

23.06.2022 15:44
DP Genel Başkanı Uysal'dan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için adeta yeşil ışık yakarak, "Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için adeta yeşil ışık yakarak, "Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan Kılıçdaroğlu, doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizler de gerekli desteği veririz" dedi.

Başkan Uysal, kentte yerel yayın bir radyoda Gazeteci Yazar İsmail Akar'ın konuğu oldu. Başkan Uysal, "Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz? Meral Akşener söylemlerinde 'ben başbakan olacağım' diyor, sonuçta Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu cevaplandı.

"Bizim için birinci öncelik cumhurbaşkanlığı. Tabii ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6'lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz. Öte yandan kendi adıma bireysel bir hesap içinde hiç olmadım. 20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar'dan milletvekili adaylığı önceliğimdir." - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 'muhalefeti yıprattığı' gerekçesiyle görevinden istifa etti Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 'muhalefeti yıprattığı' gerekçesiyle görevinden istifa etti Kolombiya'da silahlı örgüt ELN'den barış görüşmeleri için yeşil ışık Kolombiya'da silahlı örgüt ELN'den barış görüşmeleri için yeşil ışık
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Uysal'dan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:47:55. #1.11#
SON DAKİKA: DP Genel Başkanı Uysal'dan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement