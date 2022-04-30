DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden - Son Dakika
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DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden

30.04.2022 13:47
DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, "Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Kavgasız, dövüşsüz bu sınavın içinden çıkması için var gücümüzle, meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz" dedi.

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, "Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Kavgasız, dövüşsüz bu sınavın içinden çıkması için var gücümüzle, meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, çeşitli programlar için Ordu'ya geldi. 19 Eylül Gazeteciler Derneği'nde, gazetecilerle bir araya gelen ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Uysal, "Demokrat Parti olarak Türkiye'nin derinden bir nefes alabilmesi için, işleyen bir hukuk düzeninin, işleyen bir demokratik düzenin olması, herkesin eşit fırsatlara sahip olması, korkusuzca yaşama hürriyetimizin azami noktada en geniş manada kullanılabildiği bir Türkiye'yi hayal ediyoruz. Dün yaptık, bugün de yapabiliriz diyoruz. Önümüzdeki süreçte de 6 siyasi parti olarak Türkiye'nin bu manada yaşadığı derin travmanın içerisinden sadece bir iktidar değişimi değil, aynı zamanda kurucu bir akıl, kurucu bir program, kurucu bir kadro ile beraber yeniden kendi güç kapasitesine, kudret kapasitesine denk bir siyasi akıl ve kadroyla buluşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Az bir zaman kaldı. Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Kavgasız, dövüşsüz bu sınavın içinden çıkması için var gücümüzle, meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.


DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden
DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden
DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden
DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden
DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden
DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden
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Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: DP Genel Baskanı Uysal: Meşruiyet içerisinde mücadelemizi vermeye gayret ediyoruz (2) Yeniden - Son Dakika
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