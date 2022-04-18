DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

18.04.2022 17:07
DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, 1 saat 30 dakika sürdü.

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.

Temel Karamollaoğlu da DP'nin ev sahipliğinde, altılı masa etrafında yeniden bir araya geleceklerini belirterek, bu toplantıda nelerin ele alınacağıyla ilgili fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

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Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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