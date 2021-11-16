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DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz - Son Dakika

DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz

16.11.2021 15:52
DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Birtakım popstar figürlerin memlekette 20 yıldır olduğu gibi Türk demokrasisinin kurtarıcısı olarak ortaya sunulmasına, geleneksiz ve köksüz bir siyasetin karşılığında geçmişi de geleceği de olan ortak değerlerini özümsemiş bir hareket...

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Birtakım popstar figürlerin memlekette 20 yıldır olduğu gibi Türk demokrasisinin kurtarıcısı olarak ortaya sunulmasına, geleneksiz ve köksüz bir siyasetin karşılığında geçmişi de geleceği de olan ortak değerlerini özümsemiş bir hareket olarak kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz" dedi.

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Ordu İl Başkanlığı kongresine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Gültekin Uysal, Türkiye'nin önünde zorlu süreç olduğunu söyledi. Yaşanan olağanüstü hallerin farklı siyasi partileri demokrasi ve adalet paydasında bir araya getirdiğini belirten DP lideri Uysal, şunları kaydetti:

"Her siyasi partinin kendine has tarihi geçmişi, politikaları, yarına dair farklı perspektifleri var ama yaşadığımız bu olağanüstü hal, farklı farklı siyasi partileri demokrasi ve adalet ortak paydasında bir araya gelmeye zaten mecbur bıraktı. 16 Nisan referandumundan bu yana kademe kademe Türkiye'de bu ortak paydayı uzlaşı imkanını hepimizin önüne koydu. Bugün büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde bunun gereğini hep beraber yapmaya gayret göstereceğiz. Sorumluluğumuzu unutmadan, ihtiraslarımıza yenilmeden, Türk milletini başına gelmiş belki de en büyük bu felaketten kurtarmak için doğru bir strateji, akıl ve emekle beraber en ücra köşedeki vatandaşımıza bıkmadan, usanmadan, kutsal bir inatla hakikatleri benimsetmek için önümüzde zorlu bir süreç vardır. Bu süreçte de yeniden bu büyük ülkede en geniş ortak payda demokratik zemini inşa edebilmek, yarınlarından emin olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek için aldığımız bayrağı 70 yılın sonunda bugün taşımaya gayret eden demokratlar olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Siyasetin altüst oluş yaşadığı böyle bir dönemde yeniden Türkiye'yi bu hayallere kavuşturabilmek için kendi fikrimizi, demokrasi ufkumuzu bir kalkınma programıyla beraber milletimizin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmek için siyasi iktisadi toplumsal her sahada hazırlıklarımızı yapmaya, milletimizle buluşturmaya gayret ediyoruz." 'MİLLETİMİZİN ÖNÜNDEYİZ'

Huzurlu bir Türkiye adına uğraş verdiklerini kaydeden Gültekin Uysal, "Önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin bir yıkım mühendisliğiyle sistematik yıkıma muhatap olmuş, sistematik çöküş yaşadığımız tüm politika sahalarında milletimizin imkanlarını yine millete bahşederek, fırsata dönüştürerek huzurlu bir Türkiye'yi yapabilmek adına bir büyük uğraş veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Siyasetin zor olduğu dönemde, siyasetin yerelde ve genelde pahalı bir faaliyet haline getirildiği böyle bir dönemde, inanan arkadaşlarımızla dava arkadaşlarımızla adanmışlık ruhu içinde çalışan tüm insanlarımızla beraber yeniden millet önünde ayağa kalkmak, yeniden uyuyan devi uyandırmak mecburiyetindeyiz. Birtakım popstar figürlerin memlekette 20 yıldır olduğu gibi Türk demokrasisinin kurtarıcısı olarak ortaya sunulmasına geleneksiz, köksüz bir siyasetin karşılığında geçmişi de olan, geleceği de olan ortak değerlerini de özümsemiş bir hareket olarak kendimizi, fikir ve kadro derinliğimizi milletin önüne, milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz. İşte bu inançla çıktığımız bu yolda, doğru yolda olanların görünmez orduları vardır, diyerek yürüdüğümüz bu güzergahta bugün de milletimizin önündeyiz" dedi.


DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz
DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz
DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz

Gültekin Uysal, Türkiye, Ordu, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz - Son Dakika
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