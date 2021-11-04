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DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

04.11.2021 15:38
DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü her hal ve şart altında koruyacağını, buna mecbur olduğunu belirterek, "Hiçbir yönetim bunun karşıtı bir politika belirleyemez, böyle bir strateji kurgulayamaz." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü her hal ve şart altında koruyacağını, buna mecbur olduğunu belirterek, "Hiçbir yönetim bunun karşıtı bir politika belirleyemez, böyle bir strateji kurgulayamaz." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki yüksekliğin, vefat sayılarının 200'ün üzerinde seyretmesinin geleceğe dair kaygıları artırdığını belirtti.

Salgının bugünlerde artık gençleri ve çocukları da tehdit ettiğine dikkati çeken Aksakal, herkese aşı olma çağrısında bulundu.

En çok konuşulan konuların başında akaryakıta, doğal gaza, elektriğe ve LPG'ye yapılan zamların geldiğini söyleyen Aksakal, ekonomide sorunların çözümü için üretimin önemine işaret etti.

Aksakal, "Öncelikli olarak tarımsal üretimin güçlendirilmesi, geliştirilmesi için inandırıcı ve tatmin edici planlamalarını ortaya koyamayan hükümet, pansuman tedbirlerle sorunu çözebileceğini zannetmektedir ya da zannediyor görünmektedir." diye konuştu.

Tarım dışı bırakılan 13,5 milyon hektar tarım arazisinin ve tarıma elverişli tüm hazine arazilerinin sisteme sokulmasını isteyen Aksakal, hükümete, " Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gaz çalışmalarının seyri ve akıbeti konusunda temenni ve beklenti dışında bir gelişmeye henüz tanık olamadık. Bunu hızlandırın." çağrısını yaptı.

"Terör örgütleri eliyle huzur ve güvenliğimizi tehdit ediyorlar"

Uluslararası ilişkilerde bugüne kadar hiç alışık olunmayan muamelelerle karşılaşıldığını ifade eden Aksakal, "Küresel sistemin etkin güçleri büyükelçileri ağzıyla bizimle muhatap olma cüretini gösteriyorlar. Terör örgütleri eliyle huzur ve güvenliğimizi tehdit ediyorlar." dedi.

Terörle mücadelenin önemini vurgulayan ve geçen hafta bu konuda TBMM'de tezkere görüşmesi yapıldığını hatırlatan Aksakal, kabul edilen tezkere konusundaki tartışmaların ise bitmediğini belirtti. Aksakal, şunları kaydetti:

"Türkiye devleti ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü her hal ve şart altında koruyacaktır, buna mecburdur. Hiçbir yönetim bunun karşıtı bir politika belirleyemez, böyle bir strateji kurgulayamaz. Dolayısıyla tartışmaları zamanında ve zemininde bırakmak, başta devletimizin olmak üzere herkesin hayrınadır.

Kırk yıldır yaşadığımız terör saldırılarının ve özünde emperyalist işgal planlarının geri püskürtülmesi ancak sınır ötemizde oluşturulacak bir güvenlik koridoruyla sağlanabilir ki, yıllardır yapılan da budur. Bu yönde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulan bir tezkereye 'evet' demek Cumhuriyete ihanet olarak değerlendirilmemelidir. Asil Türk milleti, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendine emanet ettiği laik, demokratik cumhuriyeti kanı ve canı pahasına koruyacak iradeye sahiptir. Bundan kimse kuşku duymamalıdır."

Aksakal, eski Başbakan Bülent Ecevit'i vefatının 15'inci yılı nedeniyle yarın Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anacaklarını da bildirdi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Doğalgaz, Türkiye, Hükümet, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika


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