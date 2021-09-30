DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, terörle ve terör örgütü PKK ile yollarının ayrıldığına dair inandırıcı bir tavır sergilemedikleri müddetçe, hangi seçim kulvarında olursa olsun HDP ile aleni veya örtülü kurumsal iş birliğine giren bir partiyi "terör destekçisi" olarak göreceklerini söyledi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Aksakal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'nin, "PKK'nın terör örgütü olmadığına dair görüşlerinde ısrarlı duruşunu sürdürdüğünü" söyleyen Aksakal, yasalar kapsamında kurulmuş, Meclis'te temsil edilen, legal bir parti olsa da HDP'nin, Türkiye'nin geleceğine ilişkin denklemlerde belirleyici bir unsur gibi değerlendirmeye alınmasının, medyanın ve siyaset kurumunun en büyük ayıbı olduğunu savundu.

HDP'nin, önümüzdeki süreçte yapılacak parlamento seçimlerinde, herhangi bir ittifak arayışında olmayacaklarını ilan ettiğini aktaran Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileriyle de açık açık, 'aman bir ittifak kuralım' arayışında olan herhangi bir parti de henüz ortada görünmüyor. En azından biz DSP olarak böyle bir arayış içinde değiliz. Terörle ve terör örgütü PKK ile yollarının ayrıldığına dair inandırıcı bir tavır sergilemedikleri müddetçe, bunu sadece Türk milletine karşı değil, dünya kamuoyu nezdinde açık, net ve tatmin edici bir düzeyde beyan etmedikleri sürece, hangi seçim kulvarında olursa olsun HDP ile aleni veya örtülü kurumsal iş birliğine giren bir parti, bizim gözümüzde terör destekçisidir, Atatürk'ün kurduğu, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak tanımladığı demokratik, laik Cumhuriyet'in bir hasmıdır."

Önder Aksakal, Suriye topraklarında yeni bir Kürt bölgesel yönetimi alanı yaratma girişimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Terör örgütü YPG'nin elebaşlarını Pentagon'da ağırladıklarına dair bilgiler hafızalarımızdaki tazeliğini korurken, an itibarıyla ABD eliyle her türlü silah ve mühimmat desteği de artarak devam ediyor." dedi.

Aksakal, tüm siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunmak için kurumsal ziyaretlere başlayacaklarını da kaydetti.